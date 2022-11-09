Проекционную дорожную разметку установили на трех пешеходных переходах в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На трех нерегулируемых пешеходных переходах в Тюмени установили проекционную дорожную разметку. Технология применена по улицам Советской, 20, Луначарского, 2, а также на пересечении улиц Молодежной – Пышминской, сообщает администрация города.

Специальное оборудование создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Световая разметка не заменяет существующую, а только дублирует ее вечером и ночью.

"Места установки выбраны неслучайно: в течение 2021 года на этих участках дороги зафиксировали наезды на пешеходов в темное время суток. Поэтому в рамках реализации мероприятий по повышению уровня безопасности городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта было принято решение об установке дополнительного оборудования, которое подсвечивает проблемные места на дорогах", – рассказали в администрации города.

Кроме того, на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Молодежной – Пышминской дополнительно устроена искусственная неровность. Также для обеспечения безопасности изменено место зебры по ул. Советской: ее перенесли на пять метров в сторону ул. Дзержинского.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

При неблагоприятных дорожных условиях проекционную разметку видно с расстояния более 150 м. Применение технологии также показало эффективность в зимний период, когда на переходах нет возможности восстановить стершийся термопластик.

Напомним, первая "проекционная зебра" появилась в Тюмени в 2021 году около образовательных учреждений по ул. Парфенова.