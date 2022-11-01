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Тюменские студенты-медики представят инновационные хирургические костюмы инвесторам

Общество, 11:53 10 ноября 2022

www.tyumsmu.ru

Проект создания инновационных хирургических костюмов, разработанный студентами Тюменского медицинского университета, вышел в финал конкурса университета Иннополис. Стартап выбран экспертами из 50 проектов-полуфиналистов и будет представлен инвесторам, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы получили материал - это ткань с ионами серебра, обладающая антибактериальными свойствами. Сейчас готовятся выкройки для костюмов - одежда создается по индивидуальным меркам. Готовые костюмы будут протестированы практикующими хирургами. Мы дополнительно проверим устойчивость ткани к едким веществам", - рассказала представитель команды разработчиков, студентка ТМУ Анастасия Абрамова.

Студенты отправятся в Иннополис 24 ноября. Задача тюменцев - заинтересовать своими идеями инвесторов. Они также претендуют на грант стартап-студии университета Иннополис, где проект проходит акселерацию. Результаты конкурса инновационных проектов станут известны в начале декабря.

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# медики , студенты , Тюменский медицинский университет

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11:53 10.11.2022Тюменские студенты-медики представят инновационные хирургические костюмы инвесторам