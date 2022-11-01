Организаторов фестиваля гармонистов поощрили в Тюменской областной думе

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Наградами Тюменской областной думы отмечены работники культуры, принявшие активное участие в организации регионального фестиваля "ГАРМОНиЯ". Отметим, что в муниципальных этапах конкурса принял участие 251 гармонист.

Первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов вручил почетные грамоты заместителю директора департамента культуры Анне Кривоносовой и режиссеру массовых представлений Левану Допуа.

Благодарственными письмами отмечены ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства областного департамента культуры Татьяна Решетняк и начальник отдела программного развития и проектного управления ТКТО Артем Кудряшев.

Большой гала-концерт завершит фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ" во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 18 ноября.

"Единая Россия" приготовила достойные подарки победителям. Это будут высококлассные инструменты — гармони, сделанные лучшими мастерами нашей страны. Одной из задач фестиваля было увеличить интерес к гармони, в том числе среди молодежи, и, по моему мнению, нам это удалось", - сообщил Андрей Артюхов.

Фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" инициирован фракцией "Единой России" Тюменской областной думы при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора, депутата Госдумы Ивана Квитки, областного департамента культуры и администрации Тюменского района. Оргкомитет конкурса возглавили секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава областного департамента культуры Елена Майер. Председателем конкурсной комиссии фестиваля стал депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая

Россия" Виктор Рейн.