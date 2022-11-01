Более 3 тыс. 500 посещений зарегистрировано в новом ФАПе в Ярковском районе с февраля

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 3 тыс. 500 посещений зарегистрировано в фельдшерско-акушерском пункте в с. Плеханово Ярковского района Тюменской области с начала его открытия в феврале 2022 года.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, в селе проживают 292 человека, из них взрослого населения – 249 и 43 ребенка. Около 70 человек – граждане пожилого возраста.

"Старшему поколению часто приходится обращаться на ФАП, - говорят старожилы Плеханово, - то давление высокое, то спину прихватит. Ездить в больницу районного центра каждый раз неудобно и затратно. Раньше наш ФАП был деревянным и стареньким, больше 20 лет наш фельдшер, Светлана Кузубова, в нем отработала!".

С посещениями выросли и показатели диспансеризации, профилактического осмотра и вакцинации. Около 89 % населения Плеханово вакцинированы от Covid-19. Сейчас продолжают вакцинироваться от гриппа.