Тюменцы проходят одновременную вакцинацию от гриппа и ковида

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 тыс. 236 жителей Тюменской области одновременно привились от гриппа и коронавируса по данным на 9 ноября. Также 5 тыс. 637 человек поставили разом прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что одновременная вакцинация против гриппа, новой коронавирусной и пневмококковой инфекций является одним из приоритетных направлений.

Что касается вакцинации против COVID-19, то на 9 ноября ее прошли 1 млн 385 тыс. 603 жителей региона, полным курсом – 1 млн 166 тыс. 952, ревакцинированы 367 тыс. 953 человека.

Детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно привито первым этапом вакцинации 3 тыс. 870, полным курсом 3 тыс. 262.

"В первоочередном порядке вакцинируются и ревакцинируются лица из группы риска. Так, полный курс вакцинации прошли 306 тыс. 62 человека с хроническими заболеваниями, их них ревакцинировано 91 тыс. 141. Также прививку от коронавируса поставили 292 тыс. 64 пожилых человека в возрасте старше 60 лет, 89 тыс. 31 из которых ревакцинировались", - добавили в департаменте здравоохранения региона.

Любовь Голышева