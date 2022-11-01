Научную конференцию в ТюмГУ посвятят 350-летию со дня рождения Петра I

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция "По предначертаниям Петра Великого? Российская империя как пространство экспериментов (XVIII – начало XX века)" пройдет в Тюменском государственном университете 17-18 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора. В рамках конференции исследователи выяснят, чем обуславливался спрос на новшества и как формировалось предложение.

Трансляция конференции будет осуществляться через сервис Microsoft Teams. Необходима регистрация.