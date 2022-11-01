О семейных традициях, увлечениях и моде XIX века узнают тюменцы на экскурсии в "Доме Машарова"

| Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте

Театрализованная экскурсия "Прием у Машаровых" проходит в музее "Дом Машарова" в Тюмени каждую субботу и воскресенье в 12 и в 16 часов, сообщают организаторы.

"Радушная хозяйка дома Екатерина Евграфовна примет гостей и расскажет о семейных традициях, увлечениях и моде XIX века. Гости не просто узнают много нового о жизни состоятельных горожан данного исторического периода, но и погрузятся в необычную для современного человека атмосферу старинного особняка. На время они отвлекутся от суетного ритма большого города и увидят Тюмень еще только разменявшую XIX век на век XX", - рассказали в музее.

Записаться можно по телефону: 46-13-10. Театрализованные экскурсии проводятся по адресу: ул. Ленина, 24. Стоимость: 200 рублей. Возрастная категория: 6+.