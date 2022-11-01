264 млрд рублей хранят на банковских вкладах жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

264 млрд рублей хранят на банковских вкладах жители Тюменской области по данным на октябрь 2022 года. Это на 15 млрд рублей больше показателя 2021 года. Такая динамика прослеживается и в целом по УФО: объем вкладов населения увеличился на 84,6 млрд рублей - до 2,3 трлн рублей, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Большую часть накоплений жители федерального округа по-прежнему хранят в рублях. Доля валютных вкладов в общей массе сбережений сократилась до 10%.

Регулятор отмечает, что с 1 октября 2022 года выбирать вклад из массы предложений банков стало проще. Теперь условия депозита, в том числе, размер процентной ставки, должны быть указаны на первой странице договора в виде таблицы.

Кроме того, кредитные организации должны раскрывать минимальную гарантированную ставку, то есть доход, который человек обязательно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада. Нововведения помогут правильно оценить разные условия по депозитам и выбрать наиболее подходящий продукт.