Конкурс юных естествоиспытателей объединит школьников Тюменской области

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Конкурс "Сохраним нашу Землю голубой и зелёной" пройдет в Тюмени 7 и 8 декабря. Присоединиться к нему и побороться за победу могут юные жители Тюменской области в возрасте от 10 до 18 лет, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Ребятам предстоит выполнить исследовательскую или проектную работу в сфере фундаментальной, прикладной науки или технического творчества. Школьники 10-13 лет поучаствуют в номинации "Юные исследователи". Для подростков 14-18 лет состязание организуют в 15 номинациях. В их числе: "Экспериментальная зоология", "Ботаника и экология растений", "Человек и его здоровье", "Палеонтология", "Геоинформатика", "Экология энергетики", "Зеленая инженерия", "Обращение с отходами" и другие.

Работы победителей примут участие во Всероссийском заочном этапе конкурса юных исследователей окружающей среды "Открытия 2030".

Заявки на участие в конкурсе принимают до 28 ноября на электронный адрес ecobiocenter@pioner72.ru. В теме письма необходимо указать "Заявка на конкурс".