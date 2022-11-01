Психологическую помощь и поддержку жители Тюменской области могут получать круглосуточно

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Круглосуточную психологическую помощь и поддержку получают по телефону доверия жители Тюменской области. В топе обращений – проблемы межличностных отношений в семье, проблемы на работе, в школе, на улице. Разобраться в ситуациях, когда человеку кажется, что проблема неразрешима, помогают психологи, психотерапевты и психиатры Областной клинической психиатрической больницы.

"Телефон доверия начал работать в 1991 году. Суть и цель, для которой он был организован, – это востребованность населением психологической помощи в анонимном режиме без необходимости посещения медучреждения, получить помощь здесь и сейчас", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель организационно-методического отдела ГБУЗ ТО "ОКПБ", врач-психиатр Владимир Ниязов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, телефон доверия находится в одном из подразделений учреждения. Специалисты принимают звонки круглосуточно: в будни и выходные по двум номерам: 8 800 220 8000 (звонок бесплатный) и (3452)50-66-43. Поскольку второй телефон городской, по нему возможно взимание платы со стороны операторов сотовой связи с абонентов.

Как отметил Владимир Ниязов, за прошедшие годы звонков стало больше. Помощь была востребована как во время создания Центра психотерапии, так и сейчас. Он связывает динамику с тем, что все больше людей узнают о работе телефона доверия. К тому же в последние годы появляются новые вызовы, которые связаны с веянием времени. Так, пик обращений пришелся на начало пандемии коронавирусной инфекции.

"Очень многие люди стали беспокоиться о своем состоянии, в том числе психологическом. То есть одно дело соматическое здоровье – в течение короткого периода времени люди узнали, где могут получить помощь, какими лекарствами лечиться, но психологические последствия – это уже проблема, это нечто скрытое для людей. Поэтому они стали звонить, интересоваться, каким образом и где можно получить квалифицированную помощь, если самостоятельно справиться с какими-то психологическими проблемами и ситуациями уже невозможно", - уточнил психиатр.

Аналогичная ситуация обозначилась с началом специальной военной операции. Жители региона обращаются по телефону доверия, чтобы получить от специалистов советы в отношении того, как себя вести, реагировать на новые вызовы, на свою тревожность, беспокойство, бессонницу. И в целом, как устроить, наладить свою жизнь, отношение и восприятие окружающих в настоящих реалиях. И такую помощь они получают.

Подростков чаще беспокоят отношения со сверстниками, неразделенная любовь. Порой им кажется, что проблема неразрешима, но когда они ее разбирают с участием психолога, меняется восприятие, находятся пути ее решения.

"Помощь очень востребована. В последнее время рассматривается вопрос о том, чтобы сделать телефон многоканальным, чтобы не было у людей необходимости ожидать ответа на телефонный звонок. Ведь психологическая помощь не длится две-три минуты, она требует более длительного разговора и детальной проработки ситуации", - сказал Владимир Ниязов.

Психиатр особо акцентировал внимание на то, что звонки по телефону доверия полностью анонимные. Информация не записывается. Главная цель - помочь человеку, который находится в психологически сложной жизненной ситуации.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин