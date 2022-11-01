Члены семей мобилизованных тюменцев могут пройти профобучение

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Члены семей мобилизованных граждан могут пройти профобучение в службах занятости населения Тюменской области. Такая возможность предоставляется супругам и детям трудоспособного возраста, сообщает информационный центр регионального правительства.

Обучение проходит по востребованным на рынке труда профессиям. На сегодня это 202 позиции - офисные работники, рабочие специальности, специалисты сферы обслуживания и торговли. Полный перечень представлен здесь.

Получить направление на бесплатное обучение можно, подав заявление на портале "Работа России" или обратившись в Кадровый центр Тюменской области по месту жительства. После завершения обучения сотрудники центра помогут в трудоустройстве с учетом полученной специальности.

Дополнительная информация и консультации – по телефонам +7(3452) 42-62-48 или 27-36-05.