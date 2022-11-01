Тренинг по постановке целей для людей с инвалидностью пройдет в Тюмени

| Фото: Областной центр реабилитации инвалидов | Фото: Областной центр реабилитации инвалидов

Семинар-тренинг "Ок, а что дальше? Найти себя и свои цели" пройдет в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60) в Тюмени 14 ноября в 13 часов. Встреча состоится в рамках проекта "Школа реабилитации и ухода". Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала специалист по методической работе центра Виктория Каблукова.

"Это серия тренингов, которые проводятся в центре до конца года. Уже состоялся семинар по позитивному мышлению, впереди занятия по постановке целей, навыкам общения и умению выстраивать отношения с окружающими. Занятия проводят специалисты центра и приглашенные эксперты", — рассказала она.

На встрече 14 ноября эксперт поможет участникам разобраться, как понять, чего действительно хочешь, есть ли способ избежать ложных целей, навязанных обществом или родителями, можно ли руководствоваться своими желаниями. Спикер поделится набором работающих методов, из которых можно подобрать близкие себе. В конце мероприятия состоится чаепитие. Вход свободный.

Влада Нерадовская