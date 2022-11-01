Тюменцы получат сувенир от организаторов акции "Продокторов-мобиль"

vk.com/infarktanet vk.com/infarktanet

Тюменский кардиоцентр участвует в акции "Продокторов-мобиль". Специальный фургончик портала ПроДокторов путешествует по России, приезжает в самые крупные медицинские учреждения и предлагает пациентам поделиться своим мнением.

11 и 16 ноября с 8 до 17 часов на парковке медучреждения будет стоять этот фирменный фургон. В него можно зайти, в комфортных условиях оставить отзыв о своем лечащем докторе или в целом о клинике.

Специалисты помогут все быстро написать и подарят полезные сувениры.