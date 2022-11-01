Жители Тюмени могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию могут жители Тюмени в мобильной лаборатории 11 ноября. С 13 до 16 часов она будет работать на парковке у дома №23а по ул. Газовиков, сообщает региональный центр профилактики и борьбы со СПИД.

Сдать анализ может любой желающий, никаких документов для этого не потребуется. Результат будет готов уже через пять минут.

"Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы, связанные с этим заболеванием", - уточнили организаторы.

Отметим, в Тюменской области проживают свыше 16 тыс. ВИЧ-положительных людей. Медики напоминают, что тест на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год.