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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюмени могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Общество, 17:39 10 ноября 2022

Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию могут жители Тюмени в мобильной лаборатории 11 ноября. С 13 до 16 часов она будет работать на парковке у дома №23а по ул. Газовиков, сообщает региональный центр профилактики и борьбы со СПИД.

Сдать анализ может любой желающий, никаких документов для этого не потребуется. Результат будет готов уже через пять минут.

"Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы, связанные с этим заболеванием", - уточнили организаторы.

Отметим, в Тюменской области проживают свыше 16 тыс. ВИЧ-положительных людей. Медики напоминают, что тест на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год.

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# ВИЧ , мобильная лаборатория

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