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Трое тюменских студентов-медиков вышли в финал национальной премии "Студент года"

Общество, 11:32 11 ноября 2022

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Финалистами национальной премии "Студент года – 2022" стали студент института клинической медицины Дмитрий Бутенко в номинации "Лечебное дело", студентка института материнства и детства Анастасия Абрамова в номинации "Педиатрия", студентка института клинической медицины Полина Лозовая в номинации "Молодой медик", сообщает пресс-служба вуза.

При определении финалистов премии учитывались достижения и творческие видеопрезентации обучающихся.

"Моя научная деятельность связана с микробиологией, в этом году я стала старостой студенческого научного кружка, сейчас готовлюсь к участию в междисциплинарном конгрессе в Москве, затем - в международной конференции по микробиологии в Санкт-Петербурге. Я также являюсь координатором отдела "Довузовский научный клуб" Центра студенческой и молодежной науки. Участие в финале премии "Студент года" - это возможность подвести итоги своей работы за год, познакомиться с новыми людьми и наметить пути развития", - рассказала студентка ТГМУ Полина Лозовая.

Финал премии "Студент года" пройдет в Москве с 11 по 17 декабря. Он соберет 1 тыс. участников из 70 регионов России.

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# студенты , Тюменский медицинский университет

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