Обновленный двор получили жители Мыса в Тюмени

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Жуковского, 30, ул. Ермака, 29, ул. Ершова, 21 в районе Мыса завершено. Здесь установили детскую и спортивную площадки, по периметру сделали освещение, проложили систему водоотведения.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Как мы и обещали, на территории были дополнительно высажены деревья и кустарники. У домов обновлена отмостка, установлены водоотводы с крыши. Также мы учли пожелания жителей и сохранили территорию небольшого цветника, убрали сайдинг и сделали новое прозрачное ограждение", - говорит глава Тюмени.

Во время встречи с жителями Руслан Кухарук обсудил вопросы, касающиеся текущего содержания их домов, и рассказал о процедуре обследования для проведения капитального ремонта.