В Тюмени фотовыставку "Магия театра" можно увидеть до конца ноября

| Фото: пресс-службы Отделения Банка России по Тюменской области | Фото: пресс-службы Отделения Банка России по Тюменской области

19 изображений монет из драгоценных металлов, на которых запечатлены великие композиторы, драматурги, режиссеры, актеры и балерины, представлены на фотовыставке, которая открылась в Историческом парке "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

Посетители музея могут узнать о посвященных театру памятных монетах, которые Банк России выпускал с 1991 года. Под каждым фотостендом имеются описание технических характеристик и история создания рисунка монеты.

Серия "Русский балет" на выставке включает девять монет. Всего в ней было выпущено 87 монет, на которых изображены узнаваемые образы великих балерин – Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой.

Театр представлен во всем многообразии жанров и персон: от Гоголя и Чайковского до Райкина и Любимова. Кроме отдельных выдающихся личностей, театр показан еще и как архитектурный объект – на монетах отчеканены виды зданий Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Каменного театра в Петербурге.

По словам управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, выставка даст тюменцам возможность познакомиться с шедеврами медально-монетного искусства, узнать о творчестве выдающихся деятелей театра и балета.

"Российские памятные монеты признаны лидерами в области монетного дела благодаря не только интересным сюжетам, но и блестящему исполнению. Оригиналы памятных монет из серебра, золота и платины хранятся в музее Банка России в Москве", – добавила она.

Выставка будет работать до 30 ноября 2022 года. Она размещена в холле второго этажа Исторического парка "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47). Вход свободный.