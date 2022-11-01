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С начала 2022 года в Тюменской области трудоустроились 35 тыс. 468 человек

Общество, 12:50 11 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

51 тыс. 388 жителей Тюменской области обратились в службы занятости населения региона за содействием в поиске работы с начала 2022 года. Трудоустроились 35 тыс. 468 из них, на профессиональное обучение направлен 2 тыс. 81 человек, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Всего по данным на 11 ноября в регионе заявлено 24 тыс. 200 вакансий. Из них 4 тыс. 100 – в сфере строительной отрасли. Востребованными остаются рабочие профессии: водитель, монтажник, бетонщик, каменщик, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, арматурщик и другие.

Еще свыше 9 тыс. специалистов требуются в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля и обрабатывающие производства. Спросом пользуются учителя-предметники, ветеринарные врачи, продавцы, швеи, товароведы, повара, фармацевты, электросварщики и другие.

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# вакансии , занятость населения , рынок труда

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