Тюменские единороссы присоединятся к акции "Елка желаний"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" примет участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Она проходит пятый раз, заявки принимаются до 10 декабря, а завершится проект 28 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Новый год — добрый праздник, в который дети всегда ждут чуда. Ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с особенностями здоровья мы подарим то, о чем они мечтали. Впервые в рамках акции мы будем поздравлять детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи мобилизованных", - отметил секретарь регионального отделения партии, первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

Руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова напомнила, что депутаты-единороссы принимают участие в проекте с первого года его существования, приобретают подарки для детей, приходят поздравить лично.

"Желания у ребят самые разные, нередко это различные гаджеты: умные колонки, смартфоны, планшеты и ноутбуки. Они очень важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как помогают общаться с миром и учиться", – отметила депутат.

Однако встречаются на новогодней елке письма с необычными желаниями. Во время прошлогодней акции Андрей Артюхов исполнил мечту девятилетнего Мирона Титова побывать в роли машиниста. Вместе с железнодорожниками мальчик совершил поездку по участку Тюмень – Войновка на тепловозе. Весь путь он проделал вместе с машинистом Леонидом Чепурновым, помогая ему в управлении и приветствуя встречные поезда.

Ольга Швецова помогла исполниться желанию Максима Никитина. В аэропорту Рощино девятилетнему тюменцу провели экскурсию и дали возможность изучить кабину пилотов настоящего авиалайнера.