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Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 21 ноября

Общество, 12:39 11 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 21 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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# аэропорты , ограничение на полеты

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