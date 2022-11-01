Лабораторию трудоустройства пройдут 150 тюменцев с ограничениями зрения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 жителей Тюмени с ограничениями зрения участвуют в проекте "Лаборатория трудоустройства". Слепые и слабовидящие тюменцы пройдут профориентацию на базе учебно-реабилитационного центра "Тюмень-Старт". Об этом ИА "Тюменская линия" сообщила председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

"На предприятии изготавливают мягкий инвентарь, бумажные полотенца, туалетную бумагу и другие гигиенические вещи. В сборочном цехе мы занимаем тотально слепых людей — сборка игрушек, упаковка туалетной бумаги. Многим людям с инвалидностью, у которых нет профессионального опыта, сложно трудоустроиться, они не понимают, где найти себе применение. Они попробуют себя. Десять лучших будут трудоустроены на предприятии", — рассказала она.

Наставники участников лаборатории — опытные сотрудники центра "Тюмень-Старт". Проект получил финансовую поддержку на конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

Как рассказала Галина Тунгусова, на предприятии на средства, собранные общественной палатой Тюменской области, были были изготовлены более 40 комплектов, состоящих из матрасов, постельного белья, одеял и подушек, которые отправили жителям Донбасса.

Вера Коршунова