Синичкин день: тюменский орнитолог рассказала об особенностях этих птиц

предоставлено Полиной Показаньевой предоставлено Полиной Показаньевой

В Тюменской области встречается несколько видов синиц. В городах обитает большая синица, а остальных - пухляка, лазоревку, князька, ополовника, московку - можно встретить в лесопарках и окрестностях Тюмени. В Синичкин день, который отмечается 12 ноября, тюменский орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева рассказала об особенностях этих птиц.

Так, ополовник, или длиннохвостая синица, питается березовыми почками. Он летает высоко в кронах деревьев, но любопытство заставляет его спускаются, чтобы посмотреть на гуляющих в парках людей.

"У самца большой синицы на брюшке широкая чёрная полоса, узенькая - у самочки", - замечает Полина Показаньева.

Синицы отдают предпочтения калорийным кормам - орехи они предпочтут семечкам.

"Во время исследования в несколько ячеек кормушки насыпался разнообразный корм: семечки в шелухе, без шелухи, горох, тыквенные семечки, фундук, грецкий орех, просо. В итоге выяснилось, что в первую очередь синички отдают предпочтение калорийным кормам - орехам, а вот семена подсолнечника едят в самый последний момент, когда уже ничего другого не осталось", - говорит Полина.

Младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ обращает внимание на то, что кормить птиц нужно правильно. Семена подсолнечника должны быть не солёные и не жареные. Орехи следует давать колотые. В качестве десерта птиц можно угостить ягодами и фруктами, к примеру, яблоками и сливами.

Анжела Лебедева