Тюменский подкаст "КТО здесь!" выйдет на волнах радио "Культура"

Подкаст "КТО здесь!" Тюменского концертно-театрального объединения вошел в специальный проект "Твой подкаст на "Радио "Культура", сообщает департамент культуры Тюменской области.

"КТО здесь!" – это 22 выпуска, более 11 часов разговоров с тюменскими представителями культуры. Автор и ведущий проекта – директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Проект реализуется на всех популярных площадках: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Castbox, Яндекс.Дзен, Яндекс.Музыка, а также в группах ТКТО ВКонтакте. Теперь его можно будет услышать и на главной радиостанции о культуре страны.

Кроме тюменского, в финал вышли 14 подкастов представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Самары, Карелии, Донецка, Белгородской области и других. Они стартуют в эфире в конце ноября, их размещение на волнах радио продолжится до июля 2023 года.