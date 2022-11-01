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Тюменский подкаст "КТО здесь!" выйдет на волнах радио "Культура"

Общество, 18:51 11 ноября 2022

Подкаст "КТО здесь!" Тюменского концертно-театрального объединения вошел в специальный проект "Твой подкаст на "Радио "Культура", сообщает департамент культуры Тюменской области.

"КТО здесь!" – это 22 выпуска, более 11 часов разговоров с тюменскими представителями культуры. Автор и ведущий проекта – директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Проект реализуется на всех популярных площадках: Spotify, YouTube, Apple Podcast, Castbox, Яндекс.Дзен, Яндекс.Музыка, а также в группах ТКТО ВКонтакте. Теперь его можно будет услышать и на главной радиостанции о культуре страны.

Кроме тюменского, в финал вышли 14 подкастов представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Самары, Карелии, Донецка, Белгородской области и других. Они стартуют в эфире в конце ноября, их размещение на волнах радио продолжится до июля 2023 года.

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# культура , подкасты

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