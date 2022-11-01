Тюменская рок-вокалистка завоевала приз зрительских симпатий в федеральном конкурсе

| Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области | Фото: пресс-служба МТС в Тюменской области

17-летняя Екатерина Шадрина из Тюмени в творческом конкурсе образовательного проекта МТС "Поколение М" взяла приз зрительских симпатий вокального направления, наставником которого выступила Полина Гагарина.

Как сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области, из сотен участников конкурса наибольшую активность от зрителей получила работа тюменской вокалистки, которая на английском языке исполнила свою любимую джазовую композицию "Feeling good". Екатерина (творческий псевдоним – "Октябрина") с 5 лет увлекается вокалом, закончила школу № 73 с углубленным изучением предметов искусств по классу скрипки и фортепьяно, занималась в студии "Музыкальный трамплин" во Дворце творчества и спорта "Пионер". Сейчас Екатерина – воспитанница театральной студии при Тюменском драматическом театре. Все это позволило девушке творчески и нестандартно подойти к конкурсному заданию и обратить на себя внимание зрителей.

Онлайн-соревнование для вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей страны проходил на сайте творческого проекта "Поколение М". Участникам требовалось загрузить аудио- или видеозапись своего выступления. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на "Счетчик добра" проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу "1 балл = 1 рубль" и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

"Я очень люблю музыку и все, что с ней связано. Создала свою рок-группу "Особое поручение", сама играю на барабанах, клавишных. Конкурсную песню "Feeling good" мы с ребятами не раз исполняли на "квартирниках" в Доме печати. Видела, как она откликается зрителям, поэтому именно ее загрузила на сайт "Поколения М". Было волнительно ждать итоги конкурса, тем более участвовала впервые. Спасибо всем, кто оценил мою работу! В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой и театром, чтобы продолжать радовать поклонников своим творчеством", — рассказала Екатерина Шадрина.

По словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, тюменские ребята очень активно участвуют в проекте "Поколение М". И как результат каждый год входят в число призеров по различным номинациям. Например, в прошлом году вокальный коллектив VIVA из Боровской детской школы искусств "Фантазия" в конкурсе "Студия Полина Гагарина" взял серебро.

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, которая объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия "Непоседы" и другие. За время проекта победителями конкурсов "Поколение М" стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 22 млн рублей, которые направлены на лечение 69 детей.