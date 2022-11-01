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Мобилизованными воинам в Тюмени передают письма земляков

Общество, 11:01 12 ноября 2022

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

При отправке на боевое слаживание всем бойцам сформированных в Тюмени подразделений передают письма от земляков, им пишут люди разного возраста и профессий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

"Некоторые письма прочитал до отправки. Искренне тронули открытки военнослужащим, которые подготовили совсем юные тюменцы и наши уважаемые ветераны войны и труда", - написал губернатор. Напомним, торжественные проводы воинского эшелона прошли на железнодорожном вокзале Тюмени 11 ноября.

Так, участник Великой Отечественной войны Александр Ефимович Дикарев желает бойцам вернуться домой как можно скорее. Школьница Ира пишет, что для нее наши солдаты уже герои. Мальчик Данила гордится и говорит спасибо. А ветеран труда Лариса Петровна Миронова рассказывает, что молится за всех воинов, чтобы они вернулись живыми.

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"Верю, что так и будет!", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , мобилизация

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