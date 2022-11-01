Тюменцы торжественно проводили эшелон с мобилизованными воинами

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делайте свое дело и не переживайте за семьи - никто, нуждающийся в помощи, не будет оставлен без внимания. С такими словами обратилась к подразделению воинов-сибиряков, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Торжественные проводы воинского эшелона прошли на железнодорожном вокзале Тюмени 11 ноября."Чуть больше 80 лет назад с этого места уходили эшелоны на фронт Великой Отечественной войны. Случилось так, что страна вновь призвала вас защитить себя", - сказала Ольга Кузнечевских, напутствуя солдат и офицеров от имени главы региона Александра Моора.

Военной удачи солдатам и офицерам, которые прошли обучение и боевое слаживание в Тюмени, пожелал заместитель начальника Тюменского гарнизона полковник Владимир Бузин. Отметим, что по поручению главы региона подразделение обеспечено дополнительным оборудованием и обмундированием.

По новой тюменской традиции серебряные волонтеры вручили каждому воину памятную монету. Юнармейцы передали бойцам напутственные письма земляков.

"Дорогой, любимый солдат! Я безгранично тобою восхищаюсь, решением твоим: Родину защищать! Мой внук Никита находится рядом с вами. Будьте храбрыми, внимательными, осторожными. Помните: любим вас, ждем домой! Гордимся всеми вами!", – написала 83-летняя ветеран труда Тамара Семёновна Дудина.

Настоятель тюменского храма в честь иконы Божией Матери "Целительница" протоиерей Александр Попов и председатель Духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков выступили перед бойцами с духовным напутствием.

Проводить солдат и офицеров пришли родные и близкие.

Евгений Бабенко