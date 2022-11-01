Студенты ГАУ Северного Зауралья вышли в финал национальной премии "Студент года"

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Студенты ГАУ Северного Зауралья стали финалистами российской национальной премии "Студент года – 2022", сообщает пресс-служба вуза.

Творческой личностью года признана магистрант второго курса направления "Агрохимия и агропочвовоедение" Алена Чевжик.

Юридическим объединением года стало ПрофБюро ГАУ Северного Зауралья, студенческим медиа года – MediaFREE. Студенческое научное общество года – ScienceLab.

Победители региональных этапов национальной премии "Студент года – 2022" встретятся в Москве в декабре.