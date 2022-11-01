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Замруководителя тюменского следкома проведет прием граждан

Общество, 17:49 12 ноября 2022

СУСК РФ по Тюменской области | Фото: СУСК РФ по Тюменской области

Прием граждан проведет замруководителя следственного управления Тюменской области Александр Бессмельцев 16 ноября.

Желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия и заявление с изложением вопроса.

Прием граждан пройдет в здании следственного управления по адресу ул. Шиллера, 44 с 10 до 11 часов. Записаться можно по телефонам: (3452) 62-16-63 и 62-15-93.

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# прием граждан , следственный комитет

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