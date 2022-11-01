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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за стуки коронавирус подтвердился у 105 человек

Общество, 13:07 12 ноября 2022

105 случаев коронавируса зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 10 человек, выздоровели 68, сообщает федеральный оперативный штаб 12 ноября.

В России за сутки выявлено 5 тыс. 514 новых случаев COVID-19, госпитализировано 1 тыс. 188 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 11 ноября.

Выписаны в связи с выздоровлением 5 тыс. 717 человек, на 8,0% меньше по сравнению с 11 ноября, подтверждено 62 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 494 тыс. 588 случаев заболевания. За весь период зафиксировано 390 тыс. 964 летальных исходов, выздоровели 20 млн 896 тыс. 445 человек.

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