  • 12 ноября 202212.11.2022суббота
  • USD60,2179
    EUR61,5416
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Малышенская школа в Голышмановском городском округе готовится к открытию после капремонта

Общество, 15:53 12 ноября 2022

Олеси Зазулиной | Фото: Олеси Зазулиной

Капитальный ремонт в школе Малышенской школе Голышмановского городского округа завершается: с апреля полностью преобразились 2 тыс. 700 квадратных метров образовательного пространства, получившего новое напольное покрытие и мебель. Возвращение учащихся в родную школу и торжественное открытие планируется уже через неделю.

Заменены все коммуникации и инженерные сети, полностью преобразился фасад здания. Капитальный ремонт школы проводился в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". На эти цели из средств федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 50 млн рублей, порядка 20 млн – на приобретение мебели, оборудования и учебных пособий.

В кабинетах установлены интерактивные панели с программным обеспечением для всех предметов школьной программы. Также в образовательном учреждении появятся пространства для творческой деятельности и досуга детей.

"Школа станет первым образовательным учреждением в округе, где будет открыт центр детских инициатив, где ребята будут заниматься проектной деятельностью. Пространство укомплектовано интерактивным оборудованием – ноутбуками, планшетами, специальной мебелью, чтобы с комфортом в современных условиях дети могли воплощать идеи в жизнь" - рассказала председатель окружного комитета образования Галина Павлова.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ , капитальный ремонт , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 12.11.2022Малышенская школа в Голышмановском городском округе готовится к открытию после капремонта
15:03 12.11.2022Расшитые монетами чувашские костюмы, матрешки и музыкальные инструменты выставили в Тюмени
14:46 12.11.202270 педагогов и методистов из разных регионов проходят акселератор в ТюмГУ
14:06 12.11.202245 водителей прошли проверку на трезвость в селе Омутинское