Малышенская школа в Голышмановском городском округе готовится к открытию после капремонта

| Фото: Олеси Зазулиной | Фото: Олеси Зазулиной

Капитальный ремонт в школе Малышенской школе Голышмановского городского округа завершается: с апреля полностью преобразились 2 тыс. 700 квадратных метров образовательного пространства, получившего новое напольное покрытие и мебель. Возвращение учащихся в родную школу и торжественное открытие планируется уже через неделю.

Заменены все коммуникации и инженерные сети, полностью преобразился фасад здания. Капитальный ремонт школы проводился в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". На эти цели из средств федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 50 млн рублей, порядка 20 млн – на приобретение мебели, оборудования и учебных пособий.

В кабинетах установлены интерактивные панели с программным обеспечением для всех предметов школьной программы. Также в образовательном учреждении появятся пространства для творческой деятельности и досуга детей.

"Школа станет первым образовательным учреждением в округе, где будет открыт центр детских инициатив, где ребята будут заниматься проектной деятельностью. Пространство укомплектовано интерактивным оборудованием – ноутбуками, планшетами, специальной мебелью, чтобы с комфортом в современных условиях дети могли воплощать идеи в жизнь" - рассказала председатель окружного комитета образования Галина Павлова.