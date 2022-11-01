Тюменские студенты участвуют в арт-челлендже #творчески_созрели

| Фото: пресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Проявить себя в арт-челлендже #творчески_созрели могут студенты вузов Тюменской области до 17 ноября. Выполняя задания от студлаборатории "Премьера" участники выходят из зоны комфорта и расширяют свои возможности. Самые активные получат призы.

"Мы бросаем вызов молодым людям, чтобы раскачать легкость творческого мышления. Одержит победу тот, кто окажется креативнее, интереснее, ярче других. Челлендж — это про то, как ты относишься к трудностям. И если творчество бросает вызов, нужно смело принять его и стать лучшим, — рассказала руководитель творческой лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.

Присоединиться к челленджу #творчески_созрели могут студенты от 16 до 27 лет. Ежедневно в Телеграм-канале "72 причины для творчества" появляются два задания разного уровня сложности. В их числе - создание серии мемов, запись кавера на клип любимого музыкального исполнителя, составление идеального творческого расписания на день или вхождение в образ киногероя. На выполнение дается один день. Готовые задания студенты публикуют в своих аккаунтах в соцсети "ВКонтакте" с хэштегом #творчески_созрели. За каждое из них участники получают баллы. При этом необходимо подписаться на Телеграм-канал "72 причины для творчества". Итоги челленджа подведут 18 ноября, сообщает "Мегатюмень".