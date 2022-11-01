В Тюмени студенты медколледжа присоединились ко Всероссийскому экологическому диктанту

Студенты тюменского медколледжа присоединились ко Всероссийскому экологическому диктанту 11 ноября. Учебное заведение стало одной из 155 площадок в первый день проведения акции в Тюменской области.

"Сохранение природы – тема необычайно важная и значимая для всего общества и каждого из нас. Впервые мы организовали в учебном заведении офлайн-площадку. Несмотря на то, что наши студенты изучают медицинские специальности, знания по экологии необходимы всем, и в первую очередь – молодежи, потому что это общеразвивающие знания, формирующие личность", - рассказала заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тюменского медицинского колледжа Анастасия Кирюхина.

В экодиктанте – 25 вопросов. В интерактивном проекте могут участвовать и взрослые люди, которые являются профессионалами в этой сфере, и они отвечают на более сложные вопросы.

Отметим, в этом году акция по написанию Всероссийского экологического диктанта проводится в четвертый раз. Организаторами экодиктанта являются организация "Равноправие", общественное движение "Ангел- ДетствоХранитель" и Федеральный центр дополнительного образования. По их замыслу повышение уровня экологической грамотности станет действенной мерой по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Полный список мест проведения и дат можно найти на портале проекта Экодиктант.рус. Там же можно зарегистрироваться и написать диктант онлайн. Акция завершится 27 ноября, сообщает "Тюменская область сегодня".