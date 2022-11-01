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41 кинокартину представят студенты ВГИКа на фестивале в Тюмени

Общество, 19:52 13 ноября 2022

vgikfestival.com | Фото: vgikfestival.com

41 кинокартину короткого метра представят студенты ВГИКа на фестивале в Тюмени. Мероприятие стартует 14 ноября, сообщает организатор фестиваля - Тюменский государственный институт культуры.

"Мы очень рады, что третий год подряд Тюмень становится площадкой для показа студенческих картин. Фестиваль имеет огромное значение для развития ВГИК и продвижения российского кино в целом", – поделилась директор научной библиотеки и преподаватель Тюменского государственного института культуры, киновед Наталья Соколова.

В рамках фестиваля покажут фильмы для детей и взрослых. Вход на просмотры бесплатный, он пройдет на пяти площадках – это медиашкола "МедиУМ", ДК "Торфяник", Дворец творчества и спорта "Пионер", киноклуб ТГИК и факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского института культуры. Завершится фестиваль 18 ноября в концертном зале ТГИК. В этот день будет объявлена картина – победитель по результатам зрительского голосования.

Подробная программа на сайте фестиваля.

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# ВГИК , кинофестиваль , студенты

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