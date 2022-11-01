Фильм "Перелом" с юными тюменскими актерами покажут в 2023 году

| Фото: скриншот тизера фильма "Перелом" | Фото: скриншот тизера фильма "Перелом"

Фильм "Перелом", поднимающий тему сложных отношений детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья, презентуют в 2023 году. В киноленте снялись четверо юных актеров из Тюмени. Сцены уже отсняты, авторы идеи подошли к постпродакшну.

Уникальность ленты в том, что режиссером является десятилетний уроженец Тюмени Спартак Сорокин. Это его первая режиссерская работа. К тому же, это первый серьезный фильм центра детского киноискусства Kinobaby, подчеркнула его руководитель, продюсер ленты Светлана Семенова. Кинолента поднимает тему отношений детей и родителей, когда подростки стесняются матерей и отцов.

"Мы хотим сказать о том, что не важно, в каком теле мама или папа, важно, что они любят своих детей, они будут бороться до конца", – добавила Светлана Семенова.

По сюжету, 11-летний Даниэль стесняется инвалидности своей мамы, поэтому отстраняется от прогулок с ней, не ходит к ней на соревнования по танцам на колясках.

"Он хочет играть в футбол с крутыми мальчиками, но те не принимают его, потому что он сын женщины, который не может ходить. В фильме мы решили чуть-чуть коснуться мистики, и потому ввели персонажа – мальчика Кирилла, невидимого для всех. Этот ребенок находится в коме в больнице после дорожной аварии. В итоге главный герой начинает дружить с невидимым мальчиком, который напротив настраивает Даниэля на общение и поддержку мамы", – рассказала продюсер фильма и руководитель центра детского киноискусства Kinobaby.

Идея снять такой фильм пришла несколько лет назад в Тюмени при знакомстве с инклюзивным сообществом. Съемки же прошли в Москве, там артистам предоставили площадку. Съемочной группе удалось снять больничную сцену в павильоне, где снимали сериал "Склифосовский". В роли мамы Даниэля снялась колясочница Анна Тукбаева из Москвы.

Напомним, в 2019 году представители центра детского киноискусства Kinobaby выпустили фильм-диалог "Дети войны". В нем говорится о судьбе детей, которые эмигрировали вместе с родителями в 2015 году из Украины в Тюменскую область. Ребята поделились с учениками детской киношколы Kinobaby с какими победами и разочарованиями встречались они на своем пути. Эта работа была отмечена наградами, в том числе стала обладателем Гран-при на кинофестивале экранного творчества "Московский кораблик мечты – 2019".

Инна Пахомова