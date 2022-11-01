138,5 млн рублей компенсировали предприятиям Тюменской области за лизинговое оборудование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

138,5 млн рублей составила сумма возмещения первоначального взноса по договорам лизинга на приобретение оборудования предприятиями Тюменской области. Этой мерой поддержки воспользовались 45 представителей крупных производств и сферы услуг.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, прием заявок от МСП завершится 15 ноября, а от промышленных – 30 ноября.

"Тут самый главный посыл к бизнесу – по возмещению первого взноса в самом оптимальном варианте можно получить оборудование на 40 процентов дешевле его первоначальной стоимости. Столько составляет возмещение. Скидка в 40 процентов – это прекрасная возможность модернизироваться и получить оборудование с большим дисконтом", - пояснил директор департамента Антон Машуков.

Впрочем, обновить парк спецтехники можно по еще одной мере поддержки. Она оказывается через уполномоченную лизинговую компанию "ТАЛК". Субъектам МСП предоставляется лизинг с удорожанием около 6 %, что дешевле среднерыночных предложений. Основной плюс программы в том, что можно взять оборудование и спецтехнику, в том числе и побывавшую в эксплуатации.

Также действуют и инвестиционные займы для промпредприятий под 3 % годовых до 50 млн рублей на срок до 7 лет. Средства можно взять на модернизацию производства или строительство промплощадки.

Вместе с тем, отметим, что по данным еще одного департамента – финансов - областным законом предусмотрено предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Им могут воспользоваться региональные держатели инвестпроектов. По сути такой вычет является одним из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса. За счет него инвесторы могут уменьшить размер налога на прибыль организаций, сократить стоимость своего проекта и, соответственно, быстрее его реализовать. Но в текущем году этой мерой поддержки налогоплательщики не воспользовались, уточнили в ведомстве.

Напомним, компания, претендующая на вычет, не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Оксана Корнеенкова