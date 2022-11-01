В Ишиме сдали в эксплуатацию многоквартирный дом

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Застройщик ООО "Стройимпульс" получил положительное заключение по дому № 77а на ул. Карла Марка в Ишиме. Многоквартирный дом соответствует всем требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Современный, красивый и комфортный дом выполнен в кирпичном исполнении. Витражное остекление добавляет зданию легкости и воздушности.

"Дом подключен к центральным системам отопления и водоснабжения. Равномерную подачу тепла обеспечивает насосная станция", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Максим Коваль.

В доме три подъезда. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. Кроме магазинов и аптек планируется открытие офиса управляющей компании.