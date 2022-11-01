В Тюменской области 612 детей обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы

612 детей в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Соответствующее распоряжение в феврале 2022 года подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

В регионе также реализуется целевая программа "Развитие здравоохранения Тюменской области". Дети, больные сахарным диабетом получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.

В рамках территориальной программы госгарантий детям установлены 82 инсулиновых помпы. До конца 2022 года установят еще 28 помп.

"В прошлом году на прямую линию обратились восемь жителей нашего региона. Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Поручил коллегам из департамента здравоохранения решить этот вопрос. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены", - сказал Александр Моор.