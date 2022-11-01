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Тюменских предпринимателей приглашают на встречу с торговым представителем России в Армении

Экономика, 19:23 14 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особенности выхода российской продукции на армянский рынок и развития двусторонних торгово-экономических отношений обсудят на онлайн-встрече с торговым представителем России в Армении Анной Донченко тюменские предприниматели 25 ноября, начало - в 12 часов.

К участию приглашаются все компании Тюменской области, заинтересованные в экспорте, импорте, локализации производства и иной внешнеэкономической деятельности с Арменией, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Участники смогут задать свои вопросы и получить консультацию торгового представителя.

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация по ссылке.

Предварительные вопросы для торгового представителя необходимо направить до 16 ноября на почту prutova@iato.ru с пометкой "Армения".

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# Армения , бизнес

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