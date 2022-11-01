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Команда "Газпром межрегионгаз Север" стала третьей на всероссийском чемпионате по производительности

Общество, 19:38 14 ноября 2022

«Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

Команда группы компаний "Газпром межрегионгаз Север" заняла 3 место в финале Всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятия", сообщает пресс-служба компании.

Чемпионат проводился в Москве на базе командного бизнес-симулятора, где в условиях, близких к реальным, создана возможность для получения интерактивного опыта управления компанией: от разработки стратегии повышения эффективности до внедрения изменений в процессы. Перед каждой из 30 команд-финалистов стояла задача сделать из убыточного предприятия прибыльное.

"За счёт слаженного и эффективного взаимодействия членов команды и успешной защиты стратегии перед членами жюри нам удалось войти в тройку лидеров чемпионата", - отметил капитан команды – заместитель генерального директора по работе с управляемыми организациями и управлению персоналом ООО "Газпром межрегионгаз Север" Максим Бикаленко.

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# Газпром межрегионгаз Север

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