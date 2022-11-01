18 врачей из Тюмени проведут приемы в 10 населенных пунктах Сладковского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи двенадцати специализаций из медучреждений Тюмени ведут приемы в населенных пунктах Сладковского района в рамках проекта "Здоровое село". Доктора проводят осмотры и диагностику, назначают и вносят изменения в лечение, при необходимости направляют на медицинскую реабилитацию.

Об этом ИА "Тюменская линия" сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Это новый проект для обеспечения доступности и повышения качества оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Он проходит с 10 по 21 ноября. Приемы ведут терапевт, хирург, кардиолог, эндокринолог, эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, невролог, онколог, реабилитолог, врач паллиативной медицины, нарколог, фтизиатр", — сообщили в ведомстве.

Выездные бригады уже посетили пять населенных пунктов Сладковского района, 16 ноября приемы пройдут в селе Никулино, 17 ноября — в деревне Майка, 18 ноября — в деревне Новоандреевка, 19 и 20 ноября — в поселке Маслянский, 21 ноября — в селе Степное.

Для уточнения информации по работе выездной бригады можно обращаться по телефону регистратуры районной больницы: 8-(34555)-23-6-89.

Вера Коршунова