Природный заказник "Североболотный" появится в Вагайском районе

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Комплексный природный заказник "Североболотный" появится в Вагайском районе. Материалы создания этой особо охраняемой природной территории согласованы с территориальным органом Федерального агентства по недропользованию и направлены в Министерство природных ресурсов и экологии. Об этом сообщает пресс-служба Тюименской областной думы.

Вопросы природопользования, по словам председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, очень важны для населения не только региона, но и всей России. "Одно из значимых направлений нашей работы – создание экологических каркасов в субъектах РФ, - пояснила она. - Такими экокаркасами являются особо охраняемые природные территории".

Впервые эти территории были организованы в 1958 году. В настоящее время учреждена 101 особо охраняемая природная территория регионального значения – это 37 государственных природных заказников, 63 памятника природы, полигон экологического мониторинга. 5,8 %, а это почти миллион га, занято особо охраняемыми природными территориями.

Особо охраняемые природные территории, по оценке Инны Лосевой, не только позволяют обеспечивать саморегуляцию экосистем и экологических процессов, но и являются залогом стабильности экологической обстановки.