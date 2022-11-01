50 млн рублей инвестзайма направят на первый этап реновации санатория "Радужный" в Тобольском районе

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

50 млн рублей инвестиционного займа направит предприниматель Вячеслав Пупов на первый этап реновации санатория "Радужный" в Тобольском районе. Общая стоимость проекта составляет 325 млн рублей, здесь будет создано 62 рабочих места, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Идею создать на месте бывшего детского лагеря оздоровительный центр генеральный директор компании Вячеслав Пупов представил на заседании экспертного совета Инвестиционного агентства в августе этого года, а сейчас в здании уже начался ремонт.

Реновация пройдет в два этапа. Для запуска первой очереди на 50 мест будет выполнен капитальный ремонт двух спальных корпусов, медицинского отделения, столовой, котельной, коммунальных и инженерных сетей. Инвестор планирует также построить бассейн, запустить термальную скважину, благоустроить территорию и оснастить всем необходимым спальные корпусы. Далее начнется возведение второй очереди оздоровительного центра – это три корпуса на 75 мест. Объект будет готов к 2027 г.

В перспективе инвестор собирается обустроить термальную скважину и предлагать гостям различные оздоровительные программы. Особенностью санатория станет разгрузочно-диетическая терапия.