Тюменцы подарили воинским частям 10 квадрокоптеров

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

10 беспилотных летательных аппаратов, приобретенных на средства, собранные неравнодушными жителями региона в рамках акции "Сто миллионов для Победы", переданы в четыре воинские подразделения, которые сформированы в рамках частичной мобилизации и проходят обучение в Тюменской области.

"К каждому квадрокоптеру прилагается полный набор необходимого оборудования, на них установлено соответствующее программное обеспечение для работы в боевых условиях", - отметил депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко.

Цель акции "Сто миллионов для Победы" - собрать средства на приобретение дополнительного специального оборудования для воинов-сибиряков, участвующих в специальной военной операции. По словам председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой, на специальный счет уже поступило свыше 23 млн рублей. Сбор средств продолжается.

Оператор акции - общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области". "Это народные деньги. Люди переживают за вас", - подчеркнул ее лидер Нуртдин Ибрагимов, обращаясь к военнослужащим.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Среди тех, кто поддержал акцию, - многочисленные трудовые коллективы и простые тюменцы. Представители воинских подразделений поблагодарили тюменцев за поддержку.

Для того, чтобы принять участие в акции "Сто миллионов для Победы", необходимо посетить специальный сайт тюменьдляпобеды.рф. Средства можно перевести на банковский счет или с помощью qr-кода.

Евгений Бабенко