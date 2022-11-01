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Тюменские волейболисты получили хороший опыт в Грозном

Общество, 16:27 15 ноября 2022

волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: волейбольный клуб «Тюмень»

Выездной тур чемпионата российской высшей лиги "Б" волейболисты "Тюмени-ТюмГУ" завершили в столице Чеченской Республики, дважды уступив хозяевам площадки из "Грозного-2" — 1:3, 1:3, сообщили в пресс-службе ВК "Тюмень".

По словам тренера сибиряков Игоря Прохорова, не смотря на проигрыш, ребята получили хороший опыт. Его порадовало, что в восьмой по счету за десять дней игре парни бились до конца.

"Перед началом нашей долгой поездки мы понимали, что календарь у нас очень сложный. По два матча с воронежским "Кристаллом-Черкизово", "Обнинском" и "Дагестаном". Это — лидеры лиги. Во встречах мы потерпели поражения, при этом, показывая неплохой уровень. В заключительных играх против "Грозного-2" рассчитывали прервать серию неудач. Но соперник усилился за счёт волейболистов высшей лиги "А". Конечно, нам стало сложнее. Как итог — два поражения. Парням было непросто физически. Но эти встречи нам принесли большую пользу. Если бы у "Грозного-2" не было усиления, мы взяли бы два матча. А так, встретились с куда более сильной и организованной командой. Чего стоит только третья партия, которую взяли со счётом 36:34", - добавил он.

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# ВК Тюмень , волейбол , соревнования

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