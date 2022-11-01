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Студенты ТИУ представили проекты бионического протеза и импортозамещения автозапчастей

Общество, 17:46 15 ноября 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

17 моделей изобретений представили студенты ТИУ на марафоне, который проходит в рамках акселерационной программы по развитию технологического предпринимательства "Технохаб". Его участники работают над созданием собственных стартапов, посещают мастер-классы, хакатоны, питч-сессии и экскурсии в высокотехнологичные компании региона, сообщает вуз.

Среди изобретений: бионический протез будущего, улиточная ферма, эргономичные детские площадки, картодержатель для телефона, импортозамещение автозапчастей посредством реверс-инжиниринга и другие.

Команда "TripleD" Института промышленных технологий и инжиниринга нашла способ решить проблему импортозамещения различных изделий и деталей техники.

"Множество сфер от электротехники до производственного и медицинского оборудования нуждаются в техобслуживании, однако не все детали существуют или доступны для заказа, особенно в сложившихся условиях на рынке. Решением данного дефицита может стать использование реверс-инжиниринга и аддитивных технологий. После подготовки 3D-модели детали, её можно изготовить с помощью 3D-печати из полимерных материалов. Такой подход позволяет быстро создавать недостающие запчасти без дополнительных капиталовложений", – рассказал студент ИПТИ Арсений Губенко.

Команда "ComPoSite" (ИПТИ) работает над созданием высокопрочного материала, не уступающему по механическим характеристикам титану, но при этом обладающего небольшим весом и высокой рентгенопрозрачностью. Авторы уверены, что такие уникальные свойства материала позволят использовать его в авиа- и автомобилестроении, ветроэнергетике, медицине и других отраслях.

Всего в акселерационной программе "Технохаб" принимают участие 70 команд студентов, которые представят 100 стартапов.

Итоговая защита проектов состоится в начале декабря в коворкинге ТИУ. Торжественное закрытие запланировано на 4 декабря.

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# изобретатели , импортозамещение , ТИУ

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