Субсидию на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличат до 130 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальная сумма социальной выплаты на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 тысяч до 130 тысяч рублей. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор.

Об этом 15 ноября на открытии газопровода в селе Красногорское Исетского района сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

"Накануне губернатор Александр Моор согласовал увеличение суммы субсидии до 130 тысяч рублей. Это рыночная стоимость внутридомового газового оборудования. Кроме того, с 43 до 45 увеличивается количество льготников, которые такую выплату смогут получить. К уже существующим добавляются ветераны труда Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, которые переехали жить в Тюменскую область", - рассказал заместитель главы региона.

Напомним, в Тюменской области право на субсидию имеют ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие категории льготников. Социальную выплату они могут направить на работы по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладку оборудования, а также само газовое оборудование.

Вячеслав Вахрин добавил, что, благодаря субсидии, льготники получают возможность стать потребителями газа, повысив тем самым качество жизни и сэкономив на оплате коммунальных услуг.

Любовь Голышева