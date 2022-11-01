Как быстро найти клиентов на Авито, обсудят на конференции в Тюменском технопарке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция "Как найти новых клиентов для бизнеса" от сервиса "Авито" и центра "Мой бизнес" пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 17 ноября в 14 часов. Участникам встречи расскажут, как предпринимателям быстро найти покупателя своего товара, сообщил ИА "Тюменская линия" генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Сегодня мир существенно и быстро меняется, вывод товара на рынок, нахождение своего покупателя — дело двух–трех кнопок и четырех фотографий вашего товара, и этот товар видит вся Россия, возможно, и другие страны. Как это работает, обсудим на конференции", — отметил он.

Эксперты расскажут о статистике и инструментах продвижения товаров на сервисе "Авито", в том числе о региональных особенностях, о возможностях для малого и среднего бизнеса. В 16 часов 30 минут начнется открытый микрофон, где клиенты "Авито" — продавцы и производители, которые используют площадку, про роль сервиса в своем бизнесе.

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация по ссылке.