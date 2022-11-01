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Карты Тюмени ХVIII–ХIХ веков попали в фонд Тюменской областной библиотеки

Общество, 17:38 16 ноября 2022

Тюменская областная библиотека

Сотрудники-волонтеры компании АО "Мессояханефтегаз" провели цифровую реставрацию старинных карт Тюмени ХVIII–ХIХ веков из хранилищ музейного комплекса имени И. Я. Словцова, ранее нигде не публиковавшихся. 24 напечатанные карты нефтяники передали в фонд Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

Как сообщает пресс-служба учреждения, идея была воплощена в рамках волонтерского проекта "Тюмень – столица деревень", реализуемого при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Реставрация старинных карт позволит увидеть новые исторические детали, сохранить историю нашего города и сделает ее доступной для всех жителей региона. Познакомиться и поработать с картами можно в отделе краеведения", - рассказали в библиотеке.

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# Тюменская областная научная библиотека

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