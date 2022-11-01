В Тюмени открыли новый корпус детской художественной школы имени Митинского

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Новое отделение детской художественной школы им. Митинского открыли в жилом комплексе "Айвазовский Сity". Оно рассчитано на 420 учащихся. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

Современные интерьеры, которые сделали пространство школы просторным, светлым и уютным, подарили городу меценаты – компания-застройщик "ЭНКО".

"Особенно важно, что такой подарок художественная школа получила в юбилейный для себя год 55-летия. Еще в январе нынешнего года о таком событии можно было лишь мечтать. От застройщика поступило предложение по использованию имеющегося здания в микрорайоне, мы его обсудили с директором школы Галиной Леонидовной Неупокоевой и приступили к реализации", - написал Кухарук.

В новом помещении художественной школы имеются кабинеты для проведения групповых занятий, выставочно-лекционный зал. Есть уголок, посвященный А.П. Митинскому, где представлены документы, фотографии, работы художника. В холле открыли экспозицию работ выпускников.

В школе дают уроки по направлениям: дизайн, мультипликация, скульптура, графика, живопись. Прийти в нее могут и взрослые, чтобы получить азы общей эстетической культуры и изобразительной грамоты. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.