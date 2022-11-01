Проект тюменской студентки поможет учителям проверять тесты с помощью нейросети

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студентка четвертого курса Тюменского государственного университета направления "Информационные системы и технологии" Анастасия Шестакова разработала сервис для проверки тестовых заданий по фотографии. Он признан лучшим по итогам конкурса "Студенческий стартап". Студентка получила 1 млн рублей на реализацию, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Анастасия Шестакова объяснила, что идея появилась во время бесед со школьными учителями, которые поделились историями о долгой и монотонной работе с контрольными.

"Проект должен помочь преподавателям и учителям при проверке рукописных тестов, – рассказывает исследователь. – Сканировать будем с помощью нейросети. В дальнейшем сервис позволит рассчитывать статистику успеваемости отдельных учащихся и групп ребят для корректирования плана обучения".

Студентка отмечает, что уникальность проекта объясняется способом проведения тестов. На данный момент аналоги требуют онлайн-формата или специальных бланков для ответов. Разработка тюменских новаторов сможет оцифровать любые материалы.

"Сервис будет реализован в виде сайта в интернете. Сканирование ответов происходит благодаря нейронной сети, которая выделяет с фотографии рукописный текст и преобразовывает его в печатный вариант, – пояснила Анастасия. – Первыми пользователями на этапе запуска станут заинтересованные работники школ. Их отзывы помогут нам доработать отдельные моменты".